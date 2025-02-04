Из-за пожара в общежитии КубГТУ эвакуировали сто человек

В Краснодаре 4 февраля произошел пожар в общежитии Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) на ул. Московской. Из здания эвакуировали сто человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 08:15. В 08:26 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на площади 40 кв. м.

Ликвидировать огонь удалось через 20 минут. В тушении участвовали 97 специалистов, включая 60 сотрудников РСЧС и 37 спасателей МЧС. На месте работали 44 единицы техники.

Нурий Бзасежев