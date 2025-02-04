Приостановлены исполнительные производства в отношении 5 тыс. участников СВО из Прикамья

В 2024 году правом на приостановление исполнительных производств воспользовались 5063 жителя Пермского края, участвующих в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ведомстве уточнили, что меры социальной поддержки военнослужащих не распространяются на граждан, обязанных платить алименты. В настоящее время в зоне проведения СВО находятся 1163 жителя Пермского края, имеющие долги по алиментам. После заключения контрактов с Министерством обороны РФ они вернули своим детям долги на общую сумму свыше 187 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал о том, что в 2024 году судебные приставы Прикамья прекратили более трехсот исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 25 млн руб. в отношении 118 участников специальной военной операции.