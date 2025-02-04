Сына Трампа заподозрили в незаконной охоте на уток в Италии

Сын президента США Дональд Трамп-младший подозревается в незаконной охоте на уток на охраняемой территории близ Венеции, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Об этом заявил член регионального совета области Венето Андреа Дзанони.

Трамп-младший посетил Италию в декабре и участвовал в охоте на побережье Адриатического моря. Несколько дней назад американский сайт, посвященный охоте, опубликовал репортаж, где он стреляет по птицам, включая редких красных уток с оранжево-коричневым оперением, защищенных директивой ЕС и итальянским законодательством.

«Фактически в нашей стране охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам необходима лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии»,— сказал Андреа Дзанони.

Партия «Зеленая Европа» намерена обсудить случай с Дональдом Трампом-младшим с министром окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратина. «Мы обращаемся с вопросом к министру окружающей среды с просьбой объяснить, что произошло, учитывая, что убийство охраняемых видов является преступлением»,— заявил депутат Луана Дзанелла.