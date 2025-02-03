Сбер помог профинансировать более 200 проектов малого бизнеса Воронежской области под госгарантии

В 2024 году Сбер при поручительстве Гарантийного фонда Воронежской области заключил с предпринимателями области 236 договоров. В минувшем году количество кредитов с гарантийной поддержкой, выданных субъектам МСП региона, по сравнению с 2023 годом выросло на 61%, сообщили в пресс-службе этой финансово-кредитной организации.

С помощью поручительства Фонда бизнесмены могут рассчитывать на необходимые средства для развития и расширения своей деятельности. За финансированием с использованием гарантийных поручительств часто обращаются компании, которые не располагают основными средствами и не могут предоставить залог для получения кредита. Поручительство Гарантийного фонда позволяет этим компаниям преодолеть финансовые барьеры и уверенно развивать бизнес.

Чтобы получить поручительство Гарантийного фонда, компания вместе с банком должна подать в Фонд соответствующую заявку. В случае положительного решения оформляется трехсторонний договор Клиент-Банк-Фонд. По словам управляющего Воронежским отделением Сбербанка Константина Разводова, в 2024 году объем финансирования под поручительство Гарантийного фонда Воронежской области составил около 6,8 млрд руб. «Малый и средний бизнес представляет собой крайне динамичную часть рынка, и на любом этапе развития предпринимателям необходимы поддержка и доступ к финансированию», — отметил он.

Руководитель Гарантийного фонда Воронежской области Сергей Чечелев подчеркивает, что на протяжении многих лет Сбербанк является ключевым банком-партнером ГФВО, «предлагая не только выгодные условия по кредитам, но и инновационные инструменты, упрощающие доступ предпринимателей к дополнительному финансированию для реализации бизнес-целей».