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В Ярославле сотрудника ГИБДД судят за обман с продажей водительских прав

В Фрунзенский районный суд Ярославля передано уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника ГИБДД ОМВД России по Некрасовскому району, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным следствия, экс-сотрудник ГИБДД, не имея полномочий на проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений, в течение года за вознаграждение создавал иллюзию помощи в получении поддельных документов. За это время он получил более 1 млн руб. от потерпевшего лично и через посредников.

Водительское удостоверение так и не было выдано. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Антон Голицын

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