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Оборудование с танкера «Волгонефть-239» планируют использовать на других судах

Часть оборудования с танкера «Волгонефть-239» планируют передать для учебных целей, а часть — использовать на других судах. Об этом рассказал представитель компании-владельца судна «Волгатранснефть» Франц Куровский.

Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

По его словам, компания уже передала два мотобота в Новороссийск для Центра развития «Открытое море». С помощью него дети смогут познавать «азы морского плавания».

Еще часть оборудования предприятие планирует передать Ушаковскому институту, где его смогут использовать для тренажерного учебного центра. Кнехты, иллюминаторы, двери и другие детали отправят Темрюкскому музею.

Сейчас разбирают кормовую часть танкера. Франц Куровский отметил, что работы на рубке уже завершены. Также сняли нужные приборы, рации и сопутствующие детали. Сейчас, по словам представителя «Волгатранснефти», разбирают машинное отделение, оборудование оттуда используют на других судах.

Татьяна Ручкина

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