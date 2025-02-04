Ленобласть поможет очистить берег Черного моря от мазута

Спустя почти два месяца после разлива мазута в Черном море на побережье продолжают работать волонтеры. 2 февраля из Ленинградской области выехала первая группа добровольцев, которую публично собирало местное государственное учреждение. До этого из региона ликвидировать последствия трагедии ездили лишь самоорганизующиеся компании энтузиастов. Работающие на месте волонтеры, местные жители и экологи рассказали, что после Нового года число помощников заметно сократилось, хотя мазут продолжает прибивать к берегам. Впрочем, власти Петербурга и области продолжат направлять волонтеров в Анапу, так как на эти цели бюджет выделяет пострадавшая сторона, а частные компании присылают пожертвования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе — село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты. В январе один из потерпевших крушение танкеров снова дал течь. Теперь из Керченского пролива мазут стало выносить в Азовское море, пятно растянулось в воде на 300 м.

В январе поездку в Анапу для ликвидации последствий разлива мазута проанонсировало Ленинградское областное отделение «Всероссийского общества охраны природы». Затраты на автобусы и поезд компенсируют ВООП, администрация Ленобласти (комитет по социальной политике) и три частных компании, которые откликнулись на сбор, открытый организацией. Впрочем, пожертвования делали и остальные неравнодушные. Прочие затраты на месте берет на себя принимающая сторона — администрация Анапы. Волонтеров разместят в местном штабе «Дельфин», работа будет проходить в поселке Волна. Одна поездка каждой группы длится 10 дней. С собой реготделение «Общества охраны природы» берет гуманитарную помощь — защитные костюмы, респираторы, сорбенты для пострадавших пернатых и др.

Как рассказали «Ъ-СПб» в организации, им удалось привлечь 17 человек, в том числе студентов. В ВООП уточнили, что заявок было гораздо больше, а 17 человек — это максимум на одну поездку. В организации планируют следующие рейсы. В листе ожидания сейчас находится более 150 желающих.

В основном на месте волонтеры работают не более шести часов в день. Пул задач у них обширный: сбор мазута лопатами, просеивание песка, переноска мешков, ловля птиц, запачкавшихся мазутом, и их лечение. Работы с птицами сейчас уже меньше, отмечают в разговоре с «Ъ-СПб» добровольцы, поэтому в основном остается ручной труд.

Ранее в зону борьбы с последствиями разлива нефти из танкера из Петербурга и Ленобласти уезжали только единоличные волонтеры. До Черного моря они добирались из Петербурга либо своим ходом, либо на организованном такими же энтузиастами, владельцами микроавтобусов, трансфере. При этом чаще всего затраты для них максимально компенсировали местные жители, рассказали «Ъ-СПб» добровольцы, которые приезжали в Анапу и Тамань убирать мазут с пляжей. Сами владельцы мини-отелей в регионе из анапского чата «Волонтеры моря» добавляют, что почти все частники заселяют к себе и часто кормят бесплатно приезжих, так как именно от волонтеров зависит вся их будущая работа, ведь черноморский курорт в мазуте не будет интересен туристам в летний сезон — 2025. Впрочем, добровольцы рассказывают, что среди отельеров встречаются такие, которые по приезде просят и заплатить, однако найти новое место не сильно сложно, заключают они.

Действительно, опасения арендодателей подтверждаются. Туристы заняли выжидательную позицию, а реальная картина бронирования станет ясна к середине весны, объясняет заместитель гендиректора курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев: «Сейчас есть приостановка бронирований на летний сезон: люди выжидают, они пытаются понять ситуацию. Большие корпоративные заказчики, которые связаны с отдыхом сотрудников, заранее заключают контракты — и они страхуются, сейчас ищут другие объекты». По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в Анапу на прошедшей неделе по сравнению с концом января прошлого года снизился на 40%. СМИ ранее также сообщали, что в Анапе на фоне экологического бедствия стали массово избавляться от мини-отелей.

Всего в танкерах везли 9,2 тыс. тонн мазута. По оценкам Минприроды, из кораблей утекло около 4 тыс. тонн. По последним данным МЧС, в акватории Черного моря собрали около 178 тыс. тонн загрязненного грунта. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 тыс. человек и свыше 600 единиц техники. Сколько еще продлится устранение экокатастрофы — пока неясно, отвечают экологи и спецслужбы. Новые выбросы мазута фиксируют на берегах регулярно.

В первые дни (до Нового года) на ликвидацию аварии прибыли несколько тысяч волонтеров. В Едином координационном штабе Анапы подсчитали, что на момент праздников на очистку выходило более 2 тыс. волонтеров. Но сразу после окончания официальных выходных их число разительно упало — до 200 человек. Волонтерские штабы сообщают о нехватке людей, так как многие — предположительно — потеряли интерес или попросту не имеют возможности отпроситься с работы. С этим согласен и основатель АНО «Центр чистой природы 12–15» Александр Люкшин, однако он полагает, что людей на побережье сейчас еще меньше, чем две сотни.

Полина Пучкова