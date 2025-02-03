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Полицейские проверили в Сочи 47 иностранных рабочих на стройке

Полицейские провели рейд и доставили в отдел полиции со стройки в Адлере 47 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Сотрудники ведомства проверили законность нахождения в РФ иностранцев, работающих на стройке на улице Ленина. Мероприятия проводились при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

«Всех поставили на фото и дактоучет, а также проверили документы, подтверждающие законность пребывания на территории нашей страны»,— прокомментировали в сочинской полиции.

Татьяна Ручкина

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