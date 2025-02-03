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Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году

Исследование было представлено авторитетным сервисом управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. В общем зачете Уралсиб занимает 48 место в рейтинге, в банковском – входит в Топ-10.

Участники в рейтинге ранжировались согласно величине их индекса цитируемости – качественного показателя, учитывающего, прежде всего, влиятельность СМИ, которые пишут о компании, и роль компании в публикациях (главная или второстепенная). Также в рейтинге приводятся данные по каждому участнику о количестве упоминаний в СМИ и охвате аудитории. Так, количество упоминаний Банка Уралсиб в СМИ в 2024 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, значение индекса заметности увеличилось на 7%.

«СКАН-Интерфакс» – система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников. В настоящее время СКАН анализирует более 75 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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