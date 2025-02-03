В ФССП прокомментировали сообщения о выселении семьи участника СВО на Кубани

Информация, содержащаяся в сюжете «Бойцу СВО некуда обращаться. Обращение к Александру Бастрыкину», не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

В ведомстве пояснили, что на принудительном исполнении в Усть-Лабинском районном отделении службы судебных приставов по Краснодарскому краю в 2017 году находилось исполнительное производство о взыскании с Вартана и Елены Маркарян 1,5 млн руб. задолженности в пользу АО «Российский сельскохозяйственный банк», а также об обращении взыскания на предмет залога — квартиру. Как сообщает ведомство, квартиру стоимостью 2,1 млн руб. передали взыскателю в счет погашения долга, а исполнительное производство окончили в конце апреля 2021 года.

В августе 2024 года кассационный суд установил, что права должников не были нарушены, поскольку на момент передачи имущества взыскателю требования исполнительного документа должники не исполнили. В ФССП утверждают, что судебный пристав не нарушил права, свободы и законные интересы должников, а в его действиях не было несоответствия нормативным правовым актам.

В ведомстве считают, что административные истцы знали о наличии исполнительного производства, задолженности, взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет залога. Таким образом, они затягивали процесс «по формальным доводам, не имеющим под собой реальных правовых обоснований», говорится в официальной позиции ведомства.

На принудительном исполнении в Усть-Лабинском районном отделении ГУ ФССП России по Краснодарскому краю в отношении Вартана Маркаряна находится 12 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц с остатком около 1,4 млн руб. долга, которые приостановлены в связи с его участием в спецоперации. Меры принудительного исполнения в отношении участника СВО не применяются, напомнили судебные приставы.

В отношении Елены Маркарян на исполнении находятся 23 исполнительных производства на общую сумму 568 тыс. руб. Среди них — производства о выселении, возбужденные в период с 2016 по 2024 годы, о взыскании налогов и сборов, исполнительского сбора, а также задолженности в пользу юрлица.

Татьяна Ручкина