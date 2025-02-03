На Кубани остановили продажу 36 тысяч нелегальных сигарет на 4,6 млн рублей

Полицейские остановили в Краснодарском крае деятельность организованной группы из 11 человек, которые планировали продать 36 тыс. пачек сигарет без акцизов, общая стоимость которых составляла более 4,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Члены ОПГ в возрасте от 19 до 57 лет занимались приобретением, хранением, перевозкой и продажей немаркированного табака. Их преступную деятельность пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару. Оперативники обнаружили и изъяли сигареты на складах и в торговых точках Краснодара, Северского, Абинского, Выселковского и Кореновского районов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Сообщникам грозит до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина