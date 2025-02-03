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В Ярославле на оживленном проспекте перевернулся автомобиль

В Ярославле днем 3 февраля на проспекте Октября перевернулся автомобиль Skoda. Об этом сообщили в областном УМВД.

По данным ведомства, авария произошла в районе 14:40 около дома №94 (остановка «Лакокраска»). По предварительной информации МВД, никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

В соцсетях появилась запись с регистратора мимо проезжавшего автомобиля. На ней видно, что машина выезжает на красный сигнал и переворачивается после столкновения с опорой. Впоследствии падает часть светофора. Люди успевают отбежать.

Алла Чижова

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