Владимир Путин наградил Александра Моора орденом Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Награда присуждена за большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.

Орден Александра Невского — это государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 2010 году. Им награждаются государственные деятели, люди из сферы культуры и военнослужащие за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Полина Щуцкая