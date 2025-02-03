Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин наградил Александра Моора орденом Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Награда присуждена за большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.

Орден Александра Невского — это государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 2010 году. Им награждаются государственные деятели, люди из сферы культуры и военнослужащие за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...