«Трамп рискует завязнуть в своих проблемах»

После визита госсекретаря США Марко Рубио Панама объявила о выходе из глобального китайского проекта «Пояс и путь». По словам президента Хосе Рауля Мулино, о применении военной силы со стороны США в ходе переговоров речь не шла. Ранее Дональд Трамп завил, что пришло время вернуть Панамский канал Америке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что глава Белого дома сильно рискует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп покорил Панаму. Это, конечно, громко сказано, но происходящие события преподносятся именно как успех. Новый госсекретарь США Марко Рубио в рамках первого своего зарубежного турне сделал президенту этой страны определенное внушение. В результате Хосе Рауль Мулино поспешил заявить, что выходит из глобального китайского проекта «Пояс и путь». По словам господина Мулино, о применении силы речь не шла.

Мы не будем глубоко погружаться в историю Панамского канала. К слову, она очень интересная. Не все там было гладко, долго не могли выбрать место, природа активно сопротивлялась большой стройке, свыше 5 тыс. рабочих погибли из-за болезней и сложных условий труда. С 2000 года канал был официально передан от США Панаме. Это был жест доброй воли, в том числе плата за недопуск в проект советских представителей. Но вот прошли годы, и пришел Китай со своими обширными инвестициями. И это, конечно, для Вашингтона неприемлемо. Поскольку так считается, что инвестиции эти не добрые, а не что иное, как экономическая экспансия.

Дональд Трамп рассуждает просто: мы его построили, заплатили, содержали — канал наш. Вряд ли президент Мулино способен всерьез сопротивляться такому подходу. Тем не менее кавалерийский наскок 47-го президента Соединенных Штатов, его торговые войны и прочие экстравагантные решения вызывают большое недовольство соседей. И не только их, а даже европейских союзников, не говоря уже о Китае. Теоретически все они могут объединиться, и тогда ситуация может сложиться по-другому.

Агрессивный подход нынче не всем нравится. Даже если ты такой большой и влиятельный. Но причем же здесь Россия? При том, что Трамп рискует завязнуть в этих своих проблемах. Вот и с Канадой поссорился, и с Мексикой. А это тоже по-своему региональные лидеры. Активный Илон Маск, скажем так, многих раздражает. В итоге, как мы видим, и без Украины дел у нового-старого президента хватает. Как бы до импичмента не дошло в итоге.

Это еще к вопросу о том, выгоден ли России хаос в западном мире, который нынче происходит. Но с кем же тогда делить многополярный мир? Между тем происходящие события — факт неизбежный. Это исцеление от безумных левых идей, процесс этот болезненный и рискованный. Однако затем не исключен ренессанс. Впрочем, не будем забегать вперед, ибо все только начинается.

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Дмитрий Дризе