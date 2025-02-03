«Трамп рискует завязнуть в своих проблемах»
Дмитрий Дризе — о борьбе США за Панамский канал
После визита госсекретаря США Марко Рубио Панама объявила о выходе из глобального китайского проекта «Пояс и путь». По словам президента Хосе Рауля Мулино, о применении военной силы со стороны США в ходе переговоров речь не шла. Ранее Дональд Трамп завил, что пришло время вернуть Панамский канал Америке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что глава Белого дома сильно рискует.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Дональд Трамп покорил Панаму. Это, конечно, громко сказано, но происходящие события преподносятся именно как успех. Новый госсекретарь США Марко Рубио в рамках первого своего зарубежного турне сделал президенту этой страны определенное внушение. В результате Хосе Рауль Мулино поспешил заявить, что выходит из глобального китайского проекта «Пояс и путь». По словам господина Мулино, о применении силы речь не шла.
Мы не будем глубоко погружаться в историю Панамского канала. К слову, она очень интересная. Не все там было гладко, долго не могли выбрать место, природа активно сопротивлялась большой стройке, свыше 5 тыс. рабочих погибли из-за болезней и сложных условий труда. С 2000 года канал был официально передан от США Панаме. Это был жест доброй воли, в том числе плата за недопуск в проект советских представителей. Но вот прошли годы, и пришел Китай со своими обширными инвестициями. И это, конечно, для Вашингтона неприемлемо. Поскольку так считается, что инвестиции эти не добрые, а не что иное, как экономическая экспансия.
Дональд Трамп рассуждает просто: мы его построили, заплатили, содержали — канал наш. Вряд ли президент Мулино способен всерьез сопротивляться такому подходу. Тем не менее кавалерийский наскок 47-го президента Соединенных Штатов, его торговые войны и прочие экстравагантные решения вызывают большое недовольство соседей. И не только их, а даже европейских союзников, не говоря уже о Китае. Теоретически все они могут объединиться, и тогда ситуация может сложиться по-другому.
Агрессивный подход нынче не всем нравится. Даже если ты такой большой и влиятельный. Но причем же здесь Россия? При том, что Трамп рискует завязнуть в этих своих проблемах. Вот и с Канадой поссорился, и с Мексикой. А это тоже по-своему региональные лидеры. Активный Илон Маск, скажем так, многих раздражает. В итоге, как мы видим, и без Украины дел у нового-старого президента хватает. Как бы до импичмента не дошло в итоге.
Это еще к вопросу о том, выгоден ли России хаос в западном мире, который нынче происходит. Но с кем же тогда делить многополярный мир? Между тем происходящие события — факт неизбежный. Это исцеление от безумных левых идей, процесс этот болезненный и рискованный. Однако затем не исключен ренессанс. Впрочем, не будем забегать вперед, ибо все только начинается.
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