В Ростовской области власти проведут прием участников СВО и их семей

Власти Ростовской области проведут в пятницу, 14 февраля, прием участников СВО и их семей. Записаться на прием можно будет с 4 февраля на сайте правительства Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

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Обратившиеся смогут задать вопросы и получить помощь от ведомств всех уровней. Во время приема будет организована видеоконференцсвязь с различными специалистами. Тех, кто не сможет записаться, примут в порядке живой очереди. «Подготовка к проведению приема уже идет во всех муниципальных образованиях области и в правительстве региона»,— отметил господин Слюсарь в сообщении.

Мария Иванова