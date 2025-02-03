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В Ростовской области власти проведут прием участников СВО и их семей

Власти Ростовской области проведут в пятницу, 14 февраля, прием участников СВО и их семей. Записаться на прием можно будет с 4 февраля на сайте правительства Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обратившиеся смогут задать вопросы и получить помощь от ведомств всех уровней. Во время приема будет организована видеоконференцсвязь с различными специалистами. Тех, кто не сможет записаться, примут в порядке живой очереди. «Подготовка к проведению приема уже идет во всех муниципальных образованиях области и в правительстве региона»,— отметил господин Слюсарь в сообщении.

Мария Иванова

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