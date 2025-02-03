В Сочи на ремонт дорог направят более 174 млн рублей

В 2025 году власти Сочи направят из местного бюджета на ремонт дорог более 174 млн руб. Как сообщает пресс-служба мэрии, за год планируют отремонтировать 59 участков улично-дорожной сети общей площадью 31,3 тыс. кв. м.

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Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в список ремонтируемых включили улицу Веринскую, являющуюся альтернативой автодороге, которая обеспечивает транспортную доступность жителей села Верхнениколаевского. Работы также проведут на улицах: Краснополянская, Волжская, Брянская, Октемберянская и переулок Бюраканский. На 12 улицах выполнят ямочный ремонт. В разных районах города отремонтируют 33 дорожных объекта. В план мероприятий также включили обновление полотна в семи межквартальных проездах.

В Сочи продолжают расширять прибордюрные парковочные пространства. Сейчас они организованы на 68 участках. С 3 февраля введены дополнительные места. Общая их емкость составляет 3,5 тыс. машино-мест. Власти утверждают, что, по данным мониторинга, за счет таких мер сокращается хаотичное использование проезжей части автолюбителями и число пробок.

Средства от платы за парковку поступают в городской дорожный фонд. В этом году за их счет планируют повысить пропускную способность автодорог, а также снизить аварийность.

В Сочи уже начали капремонт улицы Инжирной и ликвидацию ЧС в переулке Надежды. Запланирован капремонт Сухумского и Новороссийского шоссе. Последствия ЧС также планируют ликвидировать на улице Курганная в Лазаревском районе и переулке Васильковый в Адлерском районе. Средства на работы власти Сочи запросили в минтрансе Краснодарского края.

В 2025 году в планах властей курорта также ремонт федеральных дорог. До начала курортного сезона завершат замену слоев износа на А-147 и Дублере Курортного проспекта. В сентябре федеральные дорожники планируют начать ремонт в тоннеле №2а на А-148 и обустройство площадок отдыха на автодороге А-149.

Татьяна Ручкина