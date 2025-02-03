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В Самаре территорию детского лагеря вернули в государственную собственность

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил требование прокуратуры «признать за Российской Федерацией право собственности на территорию лагеря и истребовать ее из чужого незаконного владения». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

По данным ведомства, в 1980 году Куйбышевский металлургический завод начал строительство лагеря труда и отдыха школьников «Кировец». С 1993 года детский лагерь в Самаре перешел в собственность физического лица «в результате сделок, сопровождавшихся искажением сведений и подменой понятий в документах».

В прошлом году владелец выставил на продажу земельный участок площадью 4,6 га за 140 млн руб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.

Руфия Кутляева

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