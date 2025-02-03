В 2024 году на вокзалах Сочи помощь получили 10,1 тысячи маломобильных пассажиров

В 2024 году на вокзалах Сочи и Адлера специализированную помощь получили 3,8 тыс. и 6,3 тыс. маломобильных пассажиров соответственно. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В прошлом году на Кубани около 80 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались специализированной помощью на вокзалах Южного региона, обслуживаемых СКЖД. Это на 17% больше, чем в 2023 году.

Наибольшее количество заявок на оказание помощи поступило на железнодорожные вокзалы Анапа (9,7 тыс.), Краснодар-1 (9 тыс.), Ростов-Главный (8,4 тыс.), Новороссийск (5,5 тыс.). Заявки также поступали на вокзалы Минеральные Воды (2,9 тыс.), Пятигорск (2,6 тыс.), Лоо (2,5 тыс.), Ессентуки (2,4 тыс.), Туапсе (2,3 тыс.) и другие.

Маломобильные пассажиры могут рассчитывать на такие услуги, как предоставление парковочного места, встреча на вокзале, сопровождение, помощь при посадке и высадке из поездов дальнего следования, а также помощь с багажом.

Для оформления заявки и получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться на страницу Центра содействия мобильности на сайте ОАО «РЖД» или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00.

Мария Удовик