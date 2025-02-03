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В Самаре возбуждено уголовное дело по организации занятия проституцией в историческом месте

В Самаре «по заявлению местного жителя» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Как подтвердили «Ъ-Волга» в самарском Главке, речь идет об интим-салоне, находящемся в доме рядом с площадью Куйбышева, где жили ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и авиационные конструкторы.

О беспокойном соседстве, не дающем покоя местным жителям, ранее в своем Telegram-канале рассказала член Общественной палаты РФ Екатерина Колотовкина после того как кто-то залил монтажной пеной дверь борющегося с «салоном эротического массажа» общественника Евгения Ренкаса, помощника члена ОП РФ Олега Лундстрема.

В свою очередь, господин Лундстрем заявил, что ему в бот записывал сообщения якобы сам «владелец данных помещений господин Земсков», угрожал и требовал удалить посты.

«Хорошо, что правоохранительные органы отреагировали на заявление. Плохо, что для этого понадобился общественный резонанс»,— прокомментировала возбуждение уголовного дела госпожа Колотовкина.

Алексей Алексеев

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