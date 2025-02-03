Из Сочи в июне 2025 года запустят рейсы в Кувейт
Кувейтский перевозчик Jazeera Airways в июне 2025 года запустит рейсы в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Ранее авиакомпания организовывала только рейсы из Москвы. Теперь из Сочи можно улететь в Турцию, Черногорию, ОАЭ, Египет и др.
Полетная программа по маршруту Сочи — Кувейт начнется 27 июня. Рейсы организуют дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. В пути самолет будет 2 часа 50 минут.
Рейсы из Сочи будут удобно стыковаться в Кувейте с рейсами в ОАЭ (Дубай), Египет (Каир), Турцию (Стамбул), Саудовскую Аравию и Черногорию (Тиват).