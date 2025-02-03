Погрузка на Горьковской железной дороге выросла на 6,2% в январе

Погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе 2025 года увеличилась к январю 2024 года на 6,2%, до 2,1 млн т. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше остальных – на 25,6%, до 835,7 тыс. т – выросла погрузка нефти и нефтепродуктов. Погрузка кокса увеличилась на 19,1%, до 52,7 тыс. т, удобрений – на 0,6%, до 190,6 тыс. т.

Остальные представленные в сообщении показатели упали. Погрузка промышленного сырья снизилась на 15,6% и составила 82 тыс. т, строительных грузов – на 12,3% (66,1 тыс. т), химикатов и соды – на 10,9% (114,9 тыс. т), цемента – на 6,5%, лесных грузов – на 5%.

Грузооборот магистрали в декабре прибавил 8,9% и превысил 13,2 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пустых вагонов – на 6,1% и составил 16,3 млрд тонно-км.

По итогам 2024 года ГЖД сократила погрузку на 7,2%, до 26,8 млн т. Магистраль объяснила снижение показателя внеплановыми ремонтами на предприятиях-грузоотправителях, негативными погодными явлениями в начале года, ограничениями на экспорт нефтепродуктов и сокращением поставок стройматериалов по завершении крупных инфраструктурных проектов. Также на динамику повлиял длительный простой локомотивного парка из-за ремонтов.

Владимир Зубарев