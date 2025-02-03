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В Самарской области проконтролируют ситуацию с расчисткой дороги, где застрял школьный автобус

Прокуратура Волжского района взяла на контроль ситуацию, связанную с расчисткой дорог от снега и наледи в п. Власть труда сельского поселения Курумоч. Дорожные службы принимают меры по устранению выявленных нарушений, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По информации ведомства, сегодня, 3 февраля, в средствах массовой информации опубликовали информации, что на подъеме застрял школьный автобус, перевозящий учеников.

В связи с произошедшим возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в отношении администрации с.п. Курумоч. Также выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, объявлено предостережение. Прокуратура Волжского района внесла представление главе сельского поселения «об устранении законодательства о безопасности дорожного движения на школьном маршруте».

Руфия Кутляева

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