Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

Азербайджан начал комплекс антитеррористических мероприятий на границе с Россией. Он завершится 10 февраля. Операции под назанием «Граница-щит» согласованы с Россией, пишет агентство «Азертадж».

Основная цель операции — реализовать план сотрудничества с Россией. Планируется выявить и нейтрализовать членов транснациональных организованных преступных группировок и их спонсоров, финансирующих реализацию оружия, взрывчаток, наркотиков и другого.

Мероприятия охватывают Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы. В этих местах созданы полицейские посты.

Подробнее о ситуации на Южном Кавказе — в материале «Мирный договор подхватил вирус».