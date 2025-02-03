В Челябинске новый ЖК возле кинотеатра Пушкина построят до 2028 года

Администрация Челябинска согласовала график строительства нового жилого комплекса в районе улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Планируется возвести три многоквартирных дома. Срок проведения работ — с октября 2025 года по февраль 2028-го. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Проект реализуется по программе комплексного развития территорий. Жилой комплекс появится на месте двух старых домов по улицам Свободы, 82а и Пушкина, 69. Согласно графику, в апреле-мае этого года запланировано переселение жильцов и выплата компенсаций, а уже в июне — снос зданий. Также ликвидируют гаражи. Вопрос о реконструкции инженерных сетей решится после заключения соглашений о сотрудничестве с сетевыми организациями.

Площадь земельного участка, на котором запланировано строительство ЖК, составляет 11,6 тыс. кв. м., максимальная площадь застройки — 8,5 тыс. кв. м. Всего планируется возвести три многоквартирных дома с подземными автостоянками на 208 парковочных мест. На территории предусмотрено благоустройство — создание детских и спортивных площадок, мест для выгула собак, высадка деревьев и кустарников. Окончание работ запланировано на сентябрь-октябрь 2027 года. Освещение организуют в феврале 2028-го.

Реализацией проекта занимается застройщик «Гефест», который выиграл аукцион на право заключения договора о КРТ в районе улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в январе 2023 года. Тогда стоимость лота оценивалась в 614,7 тыс. руб. Строительная компания «Гефест» (Челябинск) предложила за него 645,4 тыс. руб. В аукционе также принял участие специализированный застройщик «Севен-строй» с ценовым предложением в 614,7 тыс. руб.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», строительная компания «Гефест» является дочерней организацией застройщика «Брусника» из Екатеринбурга. Данных о финансовых результатах нет.