Органосберегающие операции, малоинвазивная хирургия и искусственный интеллект

«Впервые в России и в мире» — с таких слов можно начать описание большинства технологий диагностики и лечения, которые разрабатывают и внедряют в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета. В 2024 году инновации пришли в урологию, кардиологию, онкологию, нейрофизиологию, оториноларингологию, колопроктологию и другие области медицины. В будущем эти разработки войдут в повседневную медицинскую практику и станут доступны врачам во всех регионах России. О некоторых из них — в нашем материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рентген-хирурги НПЦИК провели уникальную операцию

В Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии (НПЦИК) Сеченовского университета расширили возможности мини-инвазивного лечения пороков сердца у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Рентген-хирурги центра провели уникальную операцию: одномоментно устранили сужение внутренней сонной артерии, двух коронарных артерий и протезировали аортальный клапан.

Еще недавно пациентам с подобным диагнозом был показан единственный вариант лечения — открытая многоэтапная хирургия сердца. Это означает, что пациент был бы многократно госпитализирован, прооперирован несколько раз и после каждой операции следовала бы многомесячная реабилитация.

Используя метод малоинвазивной эндоваскулярной рентген-хирургии, хирурги НПЦИК одномоментно

устранили сужение внутренней сонной артерии, двух коронарных артерий и протезировали аортальный клапан. Пациент вскоре был выписан из клиники и вернулся к семье практически здоровым человеком.

«Успешная замена клапана может быть выполнена не только у пациентов с критическим аортальным стенозом, но и с тяжелой недостаточностью аортального клапана, с пороком митрального клапана, когда риски открытого оперативного лечения неприемлемо высоки»,— рассказал «Ъ-Науке» почетный директор НПЦИК, академик РАН, профессор Давид Иоселиани.

Фьюжн-система для повышения безопасности чрескожных операций в урологии

Врачи-урологи из Института урологии и репродуктивного здоровья человека впервые в России стали использовать фьюжн-систему, которая позволяет с помощью системы искусственного интеллекта совмещать изображения УЗИ и КТ в режиме реального времени. Новая технология применяется во время чрескожных операций на почке для удаления камней, а также при проведении криоаблации опухоли почки для повышения эффективности и безопасности оперативного вмешательства.

«Благодаря совмещению двух диагностических методик (КТ и УЗИ) на одном экране в режиме реального времени врач намного точнее видит индивидуальную анатомию пациента, что обеспечивает более эффективный результат лечения»,— поясняет Станислав Али, врач-уролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Клиники урологии Сеченовского университета.

Например, при удалении почечных камней фьюжн-система позволяет четко отдифференцировать элементы полостной системы почки от других анатомических структур и прицельно выбрать необходимую цель. При криоаблации опухоли почки фьюжн-система уменьшает необходимость в тотальной КТ-навигации при установке криоигл в опухоль и сокращает время операции.

Первый в мире аортальный клапан из гомоперикарда

В Клинике сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета разработан первый в мире биологический клапан, основой которого является гомологичный (донорский) перикард. Уникальность технологии в том, что благодаря специальному методу обработки и раствору для хранения составные элементы клапана не кальцинируются — это одна из самых частых проблем при имплантации биологических протезов. Сам клапан имеет максимально физиологичную конструкцию. Все это позволяет предполагать, что срок службы изделия будет на 40% больше, чем у протезов аортального клапана, представленных на рынке в настоящий момент. Для пациентов это означает то, что клапан из гомоперикарда будет с высокой долей вероятности установлен пожизненно, без последующей замены.

По словам директора Клиники сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ Романа Комарова, имплантация аортального клапана из гомоперикарда будет возможна пациентам с широким спектром сердечно-сосудистых заболеваний: врожденные пороки, стеноз, недостаточность и даже инфекционный эндокардит, поскольку створки клапана после обработки новым методом потенциально устойчивы к инфекционным возбудителям.

Прорыв в лечении аневризмы аорты

Ученые Сеченовского университета первыми в мире успешно имплантировали пациенту сосудистый протез с лепестками синусов корня аорты.

Аорта — самый крупный кровеносный сосуд в организме. Если она находится под угрозой разрыва или расширения, возникает угроза жизни человека. В этом случае ее заменяют протезом. Однако стандартные протезы не обладают гибкостью и упругостью, характерной для здоровой аорты, кроме того, после протезирования пациент вынужден пожизненно принимать кроверазжижающий препарат варфарин.

Инновационная разработка ученых Сеченовского университета — это надежная и эффективная замена поврежденной аорте и аортальному клапану, она позволяет пациентам вернуться к полноценной и качественной жизни без пожизненной медикаментозной поддержки.

«Инновационный сосудистый протез с лепестками синусов корня аорты является настоящим прорывом в медицине и революционным решением для многих людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний,— сказал Роман Комаров.— Наличие лепестков у протеза, которые раньше приходилось выкраивать хирургам, значительно облегчает работу специалистов и сокращает время операции.

Кроме того, применение протеза с лепестками синусов корня аорты позволит отказаться от использования клапанов импортного производства, а это важнейший шаг к достижению технологического суверенитета России».

Новый метод лечения синдрома визуального снега

В УКБ №3 Сеченовского университета впервые в мировой клинической практике проходит исследование эффективности транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) в лечении пациентов с малоизученной патологией — синдромом визуального снега.

Синдром визуального снега сопровождается постоянными и разнообразными зрительными симптомами: мерцанием «мушек» или «снега», возникновением «плавунов», остаточными зрительными образами, повышенной чувствительностью к свету и нарушением сумеречного зрения. В настоящий момент нет четкого понимания причин и механизмов развития этого явления и, самое главное, эффективного медикаментозного метода лечения данного синдрома.

Исследователи из УКБ №3 предполагают, что эффективным методом коррекции симптомов визуального снега может быть ритмическая ТМС. Как рассказал главный исследователь проекта Евгений Соколов, транскраниальная магнитная стимуляция как метод уже доказала свою эффективность в неврологии, психиатрии, нейроурологии и реабилитации, поэтому попытка воздействовать магнитным полем на некоторые зоны головного мозга с тем, чтобы уменьшить функциональные зрительные расстройства, является обоснованной и при синдроме визуального снега.

В рамках клинического исследования пациентам назначается курс из десяти процедур, которые проводятся ежедневно в одно и то же время суток. Результатом исследования должен стать первый в мировой клинической практике алгоритм эффективной транскраниальной магнитной стимуляции головного мозга при синдроме визуального снега.

Инновационный метод интраоперационной оценки кровоснабжения

В Клинике факультетской хирургии им. Н. Н. Бурденко провели клиническую апробацию уникальной отечественной разработки — лазера для оценки кровоснабжения и диффузной спектроскопии, созданного учеными Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Этот прибор позволяет измерять степень оксигенации — насыщения тканей кислородом, которая является критически важным показателем во время проведения реконструктивных операций.

К примеру, при проведении реконструктивных операций при заболеваниях пищевода, когда необходимо убрать «испорченный» орган и сделать новый, хирурги всегда оценивают кровоснабжение вновь сформированного пищевода. Наиболее эффективным методом оценки является флуоресцентная ангиография с применением индоцианина зеленого, однако она не позволяет оценить степень насыщения тканей кислородом.

В Клинике Бурденко разработали протокол, который регламентирует оценку эффективности работы нового прибора. Сначала с его помощью измеряют кровоснабжение желудка до момента выкраивания из него «нового» пищевода, затем после формирования нового органа происходит измерение в зонах его стыка с оставшейся частью пищевода. «Мы уже получили корреляцию показателей, на которые действительно можно ориентироваться,— комментирует Федор Ветшев, директор Клиники факультетской хирургии им. Н. Н. Бурденко, заведующий кафедрой факультетской хирургии №1.— Также мы имеем возможность проследить зависимость между истинной оценкой оксигенации и теми результатами, которые дает окрашивание индоцианином зеленым».

Тактика контроля повреждений при гипертермической перфузионной химиотерапии

В Клинике госпитальной хирургии Сеченовского университета стартовало исследование по тактике контроля повреждений у пациентов онкологического профиля во время прохождения лечения методом локального воздействия противоопухолевых препаратов.

Зачастую при прохождении лечения у онкологических больных есть высокий риск получить серьезные осложнения, которые могут стать причиной летального исхода. Поэтому после проведения процедуры специалисты контролируют все показатели, чтобы не нанести вред пациенту.

Врачи из Клиники госпитальной хирургии Сеченовского университета трансформировали данный подход в онкологическую практику, чтобы следить за реакцией организма на гипертермическую перфузионную химиотерапию.

«Тактика контроля повреждений заключается в целенаправленном контроле определенных показателей, которые будут свидетельствовать о том, что у пациента есть риск развития осложнений. Ведь мы заведомо знаем, как тот или иной химиопрепарат может воздействовать на организм человека, и наша задача — проследить возникновение или отсутствие клинических или побочных эффектов на него у пациента»,— поясняет директор Клиники госпитальной хирургии Евгений Тарабрин.

Инновационная методика лечения свищей прямой кишки

В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета разработан и внедрен уникальный малоинвазивный метод лечения аноректальных свищей с помощью аутологичных тканей. Уникальность этого метода состоит в его комбинаторном действии. Он позволяет заполнить свищевой вход, нарушая функционирование свища, и в то же время стимулирует регенерацию тканей в зоне хронического воспалительного процесса.

Первые клинические исследования новой методики по применению аутологичной стромально-васкулярной фракции адипоцитов для лечения сложных аноректальных свищей были начаты в Сеченовском университете два года назад. Результаты наблюдения за пациентами свидетельствуют об эффективности методики. «Мы уже успешно прооперировали около 50 человек,— комментирует Петр Царьков, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета,— и, согласно нашим данным, в течение первого года после пломбировки и обработки свища специальным образом половина пациентов находится в ремиссии, через два года — 40% больных. И это более чем в два раза превышает показатели самых эффективных клинических методик в мире».

В настоящий момент продолжается подбор материалов, которые будут использоваться в качестве «пломбы». Важно, что компоненты при комбинаторном использовании материалов являются аутологичными. Они взяты непосредственно у пациента, которому предстоит малоинвазивное вмешательство, что минимизирует риск их отторжения организмом.

Уникальный подход к роботической простатэктомии при локализованном раке простаты

Врачи-урологи Сеченовского университета внедрили в клиническую практику уникальный подход к роботической простатэктомии у пациентов с локализованным раком простаты.

Сегодня благодаря развитию цифровых технологий хирург может увидеть пациента только на операционном столе. Данные МРТ, УЗИ, клинических и лабораторных исследований врач получает в электронном виде и выстраивает тактику оперативного вмешательства на их основании. Но, как показывает практика, это не всегда верно.

«Перед онкоурологом стоят две важные задачи: избавить пациента от рака на всю оставшуюся жизнь и при этом сохранить ему тазовые функции без ущерба онкологическому результату»,— поясняет Михаил Еникеев, заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского университета. Именно эту задачу позволяет решить разработанная в клинике методика — анатомосберегающая редуцированная роботическая простатэктомия. Она позволяет сохранить пациенту весь фасциальный покров вокруг предстательной железы, поэтому является оптимальным методом лечения по соотношению онкологического и функционального результата.

Лечение хронического тонзиллита радиоволной

Врачи-отоларингологи Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета разработали собственную методику помощи пациентам с хроническим тонзиллитом — интралакунарное воздействие радиоволной. С его помощью врачи могут отправить больного в длительную ремиссию, сохранив при этом миндалины. Данный метод был применен впервые в мире.

«Суть методики в том, что мы расширяем лакуну и обрабатываем ее поверхность радиоволной, вследствие чего на ней возникает барьер. Через него токсины и микроорганизмы уже не могут проникнуть в толщу миндалины. У человека в среднем 16–20 лакун, но обычно обрабатывается по пять—семь лакун с каждой стороны, так как нужно сохранить функционирование органа. С помощью нашего способа мы можем попробовать предотвратить удаление миндалин и сохранить этот важный защитный орган для иммунной системы человека»,— рассказала профессор кафедры болезней уха, горла и носа ИКМ им. Н. В. Склифосовского, замдиректора по лечебной работе Клиники болезней уха, горла и носа Галина Никифорова.

Инновационная и атравматичная методика сеченовских лор-врачей отличается минимальной кровоточивостью. Применять новый метод лечения будет удобно, просто и безопасно, в том числе и в амбулаторных условиях: он отличается минимальным кровотечением, а само хирургическое вмешательство длится около 15 минут под местной анестезией.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета