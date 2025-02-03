Между здоровьем матери во время беременности и аутизмом почти нет связи

Здоровье матери во время беременности вряд ли увеличивает риск аутизма у ее ребенка. Многие предыдущие исследования сообщали о такой связи, но исследователи говорят, что почти все эти ассоциации можно объяснить другими факторами риска аутизма — генетикой, воздействием загрязнения, доступом к медицинской помощи и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Наше исследование показывает, что нет убедительных доказательств того, что любой из диагнозов матери может вызвать аутизм у ребенка,— сообщает старший научный сотрудник Магдалена Янецка, доцент кафедры детской и подростковой психиатрии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.— Многие матери детей с аутизмом чувствуют себя виноватыми из-за этого, думая, что они сделали что-то неправильно во время беременности, и это разрывает им сердце. Я думаю, что важно показать, что они ни при чем, и это должно привести к более эффективным способам поддержки детей-аутистов и их семей».

Для исследования ученые проанализировали более 1,1 млн беременностей среди 600 тыс. матерей, зарегистрированных в национальном реестре Дании.

Команда использовала медицинские записи, чтобы проверить каждую женщину на наличие более 1,7 тыс. различных диагнозов.

Затем они скорректировали факторы здоровья, которые могли бы предложить альтернативное объяснение предполагаемой связи между здоровьем беременной женщины и аутизмом ее ребенка.

«Мы считаем, что наше исследование является первым, в котором всесторонне изучается вся медицинская история матери и изучается широкий спектр возможных ассоциаций, контролируя множественные сопутствующие состояния и сопутствующие факторы»,— сказал в пресс-релизе ведущий исследователь доктор Ваге Хачадурян, доцент-исследователь в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета.

После учета этих сопутствующих факторов команда обнаружила, что все-таки 30 диагнозов у матерей по-прежнему статистически связаны с аутизмом у детей. Например, оказалось, что диабет увеличивает риск аутизма на 19%, а депрессия — на 49%. Но затем исследователи сравнили детей с аутизмом с их братьями и сестрами, чтобы проверить, возникали ли эти проблемы со здоровьем у матери вместе с аутизмом, а не вызывали его. Если у матери были одинаковые проблемы со здоровьем во время беременности детей с аутизмом и без него, это могло бы означать, что на риск аутизма у ее ребенка влияли факторы, отличные от ее болезни, рассуждали исследователи.

Например, генетика, связанная с депрессией, тесно связана с генами аутизма, отметили исследователи. Женщина, страдающая депрессией во время беременности, вероятно, разделяет гены со своим ребенком, которые вызывают как депрессию, так и аутизм, а не депрессия каким-то образом влияет на плод и вызывает аутизм.

После учета таких семейных факторов единственным диагнозом матери, который все еще связан с аутизмом, были осложнения беременности, связанные с плодом, обнаружили исследователи.

Выводы следует проверить на других группах людей, чтобы убедиться, что здоровье матери не влияет на риск аутизма.

Использованы материалы статьи.

Ольга Грибова