В Ярославской области сметана за год подорожала на 15%

В Ярославской области средняя цена кг сметаны в период с января 2024 года по январь 2025 года выросла на 44 руб. или на 15,4%. Об этом говорят данные «Ярославльстата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным на 27 января 2025 года, средняя цена кг сметаны в регионе составляет 330 руб. При этом год назад она стоила 286 руб. Основной рост цены пришелся на осень, тогда как в период с января по сентябрь 2024 года сметана подорожала всего на 9 руб.

Творог за год подорожал на 11,2%. Если годом ранее кг творога в среднем жителям региона обходился в 357 руб., то теперь эта сумма больше — 397 руб.

Алла Чижова