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Игрок «Акрона» сломал ключицу на сборах в ОАЭ

Полузащитник тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Солтмурад Бакаев получил травму на вечерней тренировке на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсмен упал на плечо и сломал ключицу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Солтмурад Бакаев (в центре)

Солтмурад Бакаев (в центре)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Солтмурад Бакаев (в центре)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба»,— приводятся в сообщении слова главного врача команды Руслана Засиева.

Операцию планируется провести в клинике Дубая. В общей сложности восстановление Солтмурада Бакаева потребует около шести недель.

Георгий Портнов

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