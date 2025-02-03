Игрок «Акрона» сломал ключицу на сборах в ОАЭ
Полузащитник тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Солтмурад Бакаев получил травму на вечерней тренировке на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсмен упал на плечо и сломал ключицу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Солтмурад Бакаев (в центре)
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба»,— приводятся в сообщении слова главного врача команды Руслана Засиева.
Операцию планируется провести в клинике Дубая. В общей сложности восстановление Солтмурада Бакаева потребует около шести недель.