На сайте АвтоВАЗа Lada Granta «позирует» на фоне Днепропетровска

На сайте АвтоВАЗа Lada Granta «позирует» на фоне панорамы центральной части Днепропетровска, где на жилом комплексе «Башни» видны флаги Украины. Снимок сделан в зимний период.

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До первой половины 2022 года автомобили Lada вместе с Renault производились на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) крупноузловым методом. За 2023 год на Украине было реализовано 206 новых машин российской марки, что на 38% меньше, чем в 2022 году. Данных на 2024 год не имеется.

За рубежом наибольшее число автомобилей Lada реализуется в Казахстане. В прошлом году в соседнем государстве было продано 1085 машин российского бренда.

Автопроизводитель отметил, что на сайте оперативно заменили картинку. «К сожалению, по ошибке дизайнера на стороне внешнего подрядчика при создании рекламного баннера в фотобанке был выбран городской пейзаж, демонстрирующий иностранный город. Данный рекламный баннер оперативно удален с сайта компании, а к подрядчику будут применены санкции в рамках действующего договора»,— уточнили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Евгений Чернов