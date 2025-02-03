Российские пивовары маскируют продукцию под аналоги европейских брендов

Отечественные производители пива начали регистрировать аналоги европейских брендов, заметил «Ъ». Маскировка товаров под иностранные началась после роста пошлин на импорт пива из недружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, холдинг «Объединенные пивоварни», ранее известный как Heineken, подал заявку на регистрацию торгового знака Gold Bier Pilsner. Его название ассоциируется у многих покупателей с чешским напитком Pilsner и одноименным сортом пива, который востребован на российском рынке. Под ним производитель сможет продавать пиво и безалкогольные напитки.

«Балтика» подала заявку на бренд Cesky Umelec, намекающий на чешское происхождение продукта. При этом в беседе с «Ъ» представители компании заявили, что интерес покупателей начал расти к российскому пиву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пиво не до степени смешения».