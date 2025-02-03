«Уральские авиалинии» оштрафованы на 100 тыс. рублей за непосадочный талон

По постановлению Свердловского транспортного прокурора авиакомпания «Уральские авиалинии» привлечена к административной ответственности за нарушения прав потребителей и воздушного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года авиакомпания заменила воздушное судно на рейсе Сочи-Екатеринбург. Однако компания не предоставила места тем пассажирам, которым не хватило мест на новом воздушном судне. Аналогичные нарушения выявлены при выполнении рейсов по маршрутам Сочи-Уфа и Барнаул-Сочи в августе и сентябре 2024 года.

Авиакомпания была оштрафована на 100 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителя в заблуждение).

Полина Щуцкая