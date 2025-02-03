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Коммерсантъ FM
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«Ъ» сохранил второе место в рейтинге самых цитируемых российских газет за 2024 год

Сегодня, 3 февраля, компания «Медиалогия» опубликовала свой традиционный ежегодный рейтинг российских СМИ по их индексу цитируемости (ИЦ). «Ъ», как и в предыдущие годы, занял в нем 2-е место с показателем ИЦ, равным 22 490,8.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лидером остаются «Известия» (32 225,88). «Ведомостям» не удалось удержаться на 3-м месте, их сменила «Российская газета» (9835,81). При этом показатель «Известий» сократился по сравнению с 2023 годом на 13%, «Ъ» — на 8,5%.

Индекс цитируемости — используемый «Медиалогией» интегральный показатель, учитывающий не только количество цитат, но и «влиятельность» изданий, которые ссылаются на те или иные СМИ-первоисточники.

По показателю «Гиперссылки в соцмедиа» лидером стали «Аргументы и факты» (2,2 млн ссылок), занимавшая 1-е место в 2023 году «Комсомольская правда» оказалась на 4-й позиции (897 тыс.), «Ъ» же поднялся с 7-го на 5-е место (707 тыс.).

Самым цитируемым интернет-ресурсом в СМИ остается РБК (ИЦ — 27 847,19), среди радиостанций первое место удерживает Sputnik (4596,03).

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