Где в Воронеже отключили холодную воду 3 февраля
В Воронеже для устранения аварии на водопроводе в Коминтерновском районе временно ограничили подачу холодной воды в около 300 домов. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
В компании не уточнили точную дату устранения повреждения. Холодной воды нет по следующим адресам:
- бульвар Победы, 2, 3, 3б, 4, 5, 5Т, 6, 7, 7г, 7р, 8, 9, 9г, 9т, 10, 11, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48А, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;
- Московский проспект , 117А, 117Б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131А, 131Б, 131В;
- улица 60-й Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;
- улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А;
- улица Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а, 25В, 25а, 35А, 41;
- улица Владимира Невского, 13, 13Б, 13Г, 13в, 15, 15А, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 19Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35А, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38а, 38д, 38п, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46А, 46Г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55А, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71;
- улица Генерала Лизюкова, 66, 66А, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105;
- улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43А, 43б, 45, 45а, 47, 49;
- улица Мордасовой, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11А, 15;
- улица Хользунова, 116, 118, 120, 122;
- улица Шукшина, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2.