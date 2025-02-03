Где в Воронеже отключили холодную воду 3 февраля

В Воронеже для устранения аварии на водопроводе в Коминтерновском районе временно ограничили подачу холодной воды в около 300 домов. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

В компании не уточнили точную дату устранения повреждения. Холодной воды нет по следующим адресам: