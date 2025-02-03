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Тимур Узденов приобрел аэропорт в Белой Калитве

Сын бизнесмена Али Узденова Тимур стал владельцем ООО «Аэропорт Белая Калитва». Как следует из данных СПАРКа, он приобрел актив в конце прошлого года у главы крестьянско-фермерского хозяйства Татьяны Благодарной.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Предприниматель Благодарная в 2023 году приобрела в собственность другое агропредприятие — «Птицефабрику Белокалитвинскую». Под ее руководством аэропорт терпел ежегодные убытки, а в 2017 году компания потеряла 7 млн руб. В свою очередь, новый владелец, Тимур Узденов, с 2017 года владеет прибыльным агентством по подготовке к продаже недвижимости ООО «Орион».

Отец бизнесмена Али Узденов — глава совета директоров крупного агрохолдинга «Степь», получившего только в 2023 году выручку в 15 млрд руб. по данным сервиса Rusprofile. В 2012 году он вошел в сотню самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes в качестве депутата донского Заксобрания.

Дмитрий Ковалевский

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