Тимур Узденов приобрел аэропорт в Белой Калитве

Сын бизнесмена Али Узденова Тимур стал владельцем ООО «Аэропорт Белая Калитва». Как следует из данных СПАРКа, он приобрел актив в конце прошлого года у главы крестьянско-фермерского хозяйства Татьяны Благодарной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Предприниматель Благодарная в 2023 году приобрела в собственность другое агропредприятие — «Птицефабрику Белокалитвинскую». Под ее руководством аэропорт терпел ежегодные убытки, а в 2017 году компания потеряла 7 млн руб. В свою очередь, новый владелец, Тимур Узденов, с 2017 года владеет прибыльным агентством по подготовке к продаже недвижимости ООО «Орион».

Отец бизнесмена Али Узденов — глава совета директоров крупного агрохолдинга «Степь», получившего только в 2023 году выручку в 15 млрд руб. по данным сервиса Rusprofile. В 2012 году он вошел в сотню самых богатых госслужащих по версии журнала Forbes в качестве депутата донского Заксобрания.

Дмитрий Ковалевский