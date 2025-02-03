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Больница Екатеринбурга погасила долги по госконтрактам на 229 млн рублей

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга добилась от Центральной городской клинической больницы № 24 погашения задолженности по исполненным государственным контрактам перед предпринимателями на общую сумму более 229 млн руб., сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Предпринимателями обязательства исполнены, однако своевременно денежные средства администрацией медицинского учреждения им не перечислены»,— говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Подчеркивается, что в отношении главного бухгалтера больницы возбуждено административное дело по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком установленного срока оплаты товаров, работ, услуг по договорам, заключенным по результатам закупки с субъектом предпринимательства). Главному врачу прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства.

Мария Шараева

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