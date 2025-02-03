Челябинцев осудили за продажу наркотиков через даркнет

Сосновский районный суд Челябинска признал виновными двух жителей региона в покушении на незаконный сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Они продавали психотропные вещества в даркнете, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что жители региона зарегистрировали в даркнете онлайн-магазин, чтобы продавать через него наркотики. Один из них искал поставщиков и доставлял вещества в места скрытого хранения, другой предоставлял машину для перевозки и фасовал товар. В мае прошлого года сотрудники УФСБ России по региону задержали челябинцев и изъяли у них 1 кг мефедрона.

Одного подсудимого приговорили к семи годам в колонии строго режима и штрафу в 150 тыс. руб., второго — к восьми годам и шести месяцам в колонии и штрафу в 250 тыс. руб.

Виталина Ярховска