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Коммерсантъ FM
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«Судьба Made in Italy сейчас под большим вопросом»

Анна Минакова — о спаде на рынке предметов роскоши

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как поведение итальянского производственного сектора привело к кризису брендов класса люкс.

Фото: lies mertens

Фото: lies mertens

«Италия является центром цепочки поставок предметов роскоши: многие крупнейшие мировые бренды класса люкс полагаются на тысячи мастерских по всей стране, чтобы производить свою самую продаваемую продукцию. Но в производственном секторе Италии разворачивается кризис, который угрожает этому важнейшему стержню экосистемы роскоши»,— пишет Сара Кент в своем тексте для Business of Fashion.

Спад на рынке, как рассказывается в статье, усугубляется инфляцией, скандалами и новыми требованиями регулирующих органов. Среди причин и структурные проблемы, и дисбаланс сил. Как пишет Кент, бренды годами сокращали расходы и увеличивали прибыль, часто за счет своих поставщиков, одновременно довольно лицемерно продвигая свою приверженность ремесленному подходу и качеству. Это ввергло квалифицированных поставщиков, от которых зависит это хваленое качество, в экзистенциальный кризис. При этом цены на предметы роскоши растут буквально не по дням, а по часам, и клиенты все чаще задаются вопросом: а стоит ли все это покупать? Так что судьба Made in Italy сейчас под большим вопросом.

Анна Минакова

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