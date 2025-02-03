«Ростех» рассказал о «самом умном» танке в зоне СВО

«Ростех» назвал танк Т-90М «Прорыв» «самым умным» в зоне специальной военной операции. Госкорпорация утверждает, что его новейшая система управления огнем, которая позволяет поражать цели разного типа, значительно превосходит украинские и западные аналоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Т-90М «Прорыв»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Танк Т-90М «Прорыв»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий»,— говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Отмечается, что T-90М показывает «впечатляющую живучесть» в зоне боевых действий. Он остается в рабочем состоянии даже при интенсивном применении разнообразных противотанковых средств. Также танки, как пишет пресс-служба, удобны в управлении и легко ремонтируются.

Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Впервые танк был показан на форуме «Армия-2018», к серийному производству машины Уралвагонзавод приступил в 2021 году. Боевая масса Т-90М «Прорыв» составляет 48 тонн.