Более 3 тыс. жителей Златоуста остались без воды из-за коммунальной аварии

В Златоусте произошел прорыв трубы между домами №16 и №18 на улице Шишкина. Из-за аварийно-восстановительных работ водоснабжение отключили в 22 многоквартирных домах, где живут более 3,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

Отмечается, что социальные учреждения работают в штатном режиме. Сотрудники «Златоустовского водоснабжения» заменят участок чугунного водовода протяженностью 3 м. Ориентировочно работы продлятся до 18:00 3 февраля.

Для жителей, которые остались без воды, к 16:00 организуют подвоз воды к дому №13 на улице Шишкина.