Бывший пермский чиновник получил повышение в администрации Пермского округа

Бывший начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов с сегодняшнего дня трудоустроился в администрации Пермского муниципального округа на должности заместителя главы. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе администрации. Блок вопросов, которые будет курировать бывший городской чиновник, в администрации не раскрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мясоедов

Дмитрий Мясоедов



Ранее СМИ предполагали, что Дмитрий Мясоедов станет первым замглавы Пермского округа, однако он работает в должности простого замглавы, уточнили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации округа. Господин Мясоедов занял одну из вакантных ставок.

На прошлой неделе местную администрацию возглавила бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова. Ожидается, что до конца февраля туда же перейдет начальник департамента земельных отношений Перми Мария Норова.

Дмитрий Мясоедов возглавлял городской департамент в мае 2022 года, ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого же департамента.