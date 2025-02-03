В Уфе арестовали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Уфе задержали с поличным двух уфимцев 31 года и 43 лет, сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств (ст. 30 — ст. 228.1. УК РФ).

При личном досмотре у них изъяли более 4 г синтетических наркотиков, спрятанных в носках и в пачке сигарет. Затем полицейские обнаружили еще восемь тайников-закладок, через которые фигуранты уголовного дела планировали сбыть запрещенные вещества. При осмотре арендованной машины полицейские нашли также травматический пистолет, украденный в 2016 году. Выяснилось, что регистрационные знаки были сняты с другой машины. По предварительным данным, подозреваемые меняли номера, чтобы их не нашла полиция.

Майя Иванова