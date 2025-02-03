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Число туристов в Башкирии в 2024 году снизилось из-за дождей

Дождливое лето 2024 года привело к небольшому снижению числа туристов, сообщила глава регионального минтуризма Зухра Гордиенко на совещании в правительстве.

«Но мы с туроператорами и хозяевами глэмпингов и кемпингов адаптировали программы к разным погодным условиям»,— добавила она.

За последние два года в развитие туризма в Башкирии было инвестировано 3,7 млрд руб., 1,7 млрд руб. из которых были бюджетными средствами, 2 млрд руб. — частными вложениями. Федеральное финансирование на значимые инфраструктурные проекты составило 1,4 млрд руб.

Благодаря открытию глэмпингов и кемпингов в 2023–2024 годах номерной фонд увеличился на 800. Число глэмпингов с 2020 года увеличилось с пяти до 120. В 2025 году планируется создать еще 500 номеров.

В 2025 году Башкирия получит 267,4 млн руб. субсидии на развитие туризма, которые будут использованы на обустройство глэмпингов, пляжей и создание туристического кода города (планируется, что это будет Стерлитамак). Кроме этого, в республике разрабатывают программу «Башкирский сплав».

Майя Иванова

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