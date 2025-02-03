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В Гае администрацию обязали привести в надлежащее состояние проезжие части улиц и тротуаров

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции — обязать администрацию Гайского городского округа устранить нарушения, связанные с ненадлежащим состоянием проезжих частей улиц и тротуаров. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, Гайская межрайонная прокуратура совместно с ГИБДД выявила «многочисленные повреждения асфальта, его деформацию и занижения, просадки обочин, а также отсутствие дорожных знаков». Однако местная администрация не предприняла меры для ремонта покрытия.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, но администрация попыталась оспорить решение суда.

Руфия Кутляева

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