В Челябинске досрочно откроют мост в районе Коксохима

С 16:00 3 февраля в Челябинске будет разрешено движение транспорта по мосту на пересечении улиц Монтажников и Морской, который ведет в аэропорт. Подрядчик досрочно завершил ремонт деформационного шва, сообщает пресс-служба мэрии.

С 16 января на мосту ввели реверсивное движение для проведения гарантийного ремонта. Изначально он должен был закончиться спустя месяц. Глава города Алексей Лошкин после проверки хода работ договорился с подрядчиком, что движение транспорта откроют с 10 февраля. В итоге ремонт удалось завершить 3 февраля.

Виталина Ярховска