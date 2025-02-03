В Угличе перед судом предстанут обвиняемые в избиении подростка

В Угличе в суд направлено уголовное дело в отношении четверых местных жителей, которые обвиняются в избиении 16-летнего подростка и краже у него имущества. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2024 года один совершеннолетний и трое несовершеннолетних в результате конфликта нанесли 16-летнему жителю города множественные удары. У пострадавшего зафиксированы ушибы и переломы. После нападения двое обвиняемых проникли в квартиру потерпевшего и похитили оттуда имущество.

«Когда потерпевший потерял сознание, они отнесли его домой, нанесли еще несколько ударов, а затем похитили игровую приставку»,— рассказали в областной прокуратуре.

Четверо жителей Углича обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже. Следователи завершили расследование уголовного дела, оно направлено в суд для рассмотрения. Сейчас потерпевший проходит реабилитацию, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Алла Чижова