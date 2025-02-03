На пляжах Анапы снова обнаружили мазутные пятна

Утром 3 февраля на пляжах Анапы зафиксировали новые следы мазута. Загрязнения выявили во время мониторинга береговой линии на участках, закрепленных за Краснодаром и Мостовским районом, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Спасатели и муниципальные службы приступили к уборке нефтепродуктов. В первую очередь ликвидируют мазутные пятна у воды, чтобы предотвратить их распространение. Очистка территории продолжается методом просеивания песка.

Работы осложняют неблагоприятные погодные условия — на побережье установился холодный ветер, температура воздуха не превышает +6°C.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев