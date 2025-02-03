Адвоката из Адыгеи обвиняют в мошенничестве на полмиллиона рублей

Прокуратура Адыгеи направила в суд уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Общая сумма ущерба составила 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2023 года адвокат заключила соглашение с местными жителями на оказание юридической помощи в регистрации права собственности на недвижимость. В процессе предоставления услуг она ввела одну из клиенток в заблуждение, заявив о якобы имеющихся юридических ошибках и нехватке документов.

Обвиняемая потребовала у потерпевшей 500 тыс. руб., заявив, что деньги нужны для передачи работникам регистрирующего органа и другим чиновникам в качестве взятки. Получив средства, адвокат самостоятельно зарегистрировала право собственности и распорядилась финансами по своему усмотрению.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Адыгее. Дело расследовано следственными органами и передано в суд.

Нурий Бзасежев