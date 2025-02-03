Скончался артист Волковского театра Олег Новиков

После тяжелой болезни умер артист Волковского театра Олег Новиков. Ему было 64 года. Об этом сообщили в театре.

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Фото: Волковский театр Олег Новиков

Фото: Волковский театр

Олег Новиков закончил Ярославское театральное училище, был учеником главного режиссера Волковского театра и народного артиста России Глеба Дроздова. Какое-то время артист служил в Николаевском художественном русском драматическом театре, а в 2001 году вернулся в Ярославль и стал выступать на сцене «Первого русского». Он сыграл порядка 50 ролей в спектаклях Волковского театра.

«Выражаем соболезнования родным и близким Олега Валентиновича. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно»,— говорится в сообщении театра.

Алла Чижова