«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В понедельник произошло очередное серьезное снижение по фьючерсам на американские индексы, индексы в азиатском регионе. На прошлой неделе падение было связано с новым продуктом, который выпустила китайская компания DeepSeek. Чат-бот намного дешевле, чем аналоги. Еще один негативный фактор для рынков — пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, которые ввел Дональд Трамп. Какие тенденции стоит отметить инвесторам? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Здесь нужно учитывать главный фактор — у американцев очень серьезный дефицит торгового баланса, по итогам января он был рекордным — $122 млрд. Наибольший дефицит как раз с Мексикой — $134 млрд за прошлый год, с Канадой — $91 млрд, с Китаем — $421 млрд, поэтому тариф 10-процентный. Следующей, судя по всему, будет Европа, потому что дефицит большой и с немцами ($77 млрд), и с французами ($12 млрд). Нет дефицита у американцев с Британией, наоборот, профицит в $12 млрд. Поэтому основные цели для Дональда Трампа — это, естественно, Канада, КНР, Германия и Евросоюз в целом.

Что из всего этого следует? Конечно, укрепление американского доллара. Индекс доллара сегодня подрос сразу на 1,3%, прежде всего к канадской и мексиканской валютам. Таким образом, страны, у которых профицитная торговля с Соединенными Штатами, ослаблением своей валюты будут гасить негативный эффект для своей промышленности при повышении тарифов. В связи с этим можно ожидать дальнейшего снижения ставок в Евросоюзе и снижения темпов роста глобальной экономики, что скажется на динамике индексов. Учитывая все факторы, в этом году явно рынок акций в технологическом сегменте США будет явно не «бычий».

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