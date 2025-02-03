В горах Сочи шестилетний ребенок упал с 20-метровой высоты

В Агурском ущелье в Сочи шестилетний мальчик сорвался с тропы и упал с высоты 20 метров. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, сорвавшись с тропы, ребенок покатился по грязевому склону и упал в каменистое русло реки Агуры. Родители, гулявшие с мальчиком, смогли спуститься к сыну и вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб внутренних органов. Семья приехала на отдых из Оренбургской области.

Анна Гречко